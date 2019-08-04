揭陽大媽與男子撞車後互毆　家屬：兩家早有宿怨

廣東揭陽一名中年女子7月30日騎單車途中，與對向騎車男子發生碰撞。該女二話不說，隨即舉起手上毆打對方，男子不甘示弱遂予以還擊，並將對方拖到地上繼續施襲。相關片段曝光後惹議，該女家屬上周六（8月3日）回應，稱該女一氣下才用雨傘打了兩下，「結果反被打到住院」。目前警方已介入調查。



片中所見，兩人座駕相撞後，女子先出手攻擊男方，後者迅即還手；該女倒地後雖然繼續被打，惟亦有持傘向男方反擊；及後有途經民眾到場將兩人拉開，事件方告段落。據該女的女兒表示，男方是懷恨在心才會下手那麼重，「兩車碰撞的時候，年輕人去罵我媽了，老人家要是被人家罵，肯定也生氣，就拿着雨傘去打他兩下，然後他就反擊過來。」



女兒續稱，男子將其母拉落車，然後「把她（中年女子）按到旁邊踹，用手打，打頭，打到老人家現在在住院，腦震盪，也有嘔吐的現象。」女兒又指出，涉事男女為同村居民，且早有過節，「那個男子懷恨在心，才對我媽下手那麼重。」



該名男子事後則解釋，該中年女子撞倒他後，「我還沒開口，她直接就罵人，就用雨傘打我兩下，我被她攻擊了兩次頭部，還有襠部，我回家了她還追到我家，用石頭砸我家大門，還用她的頭撞我家大門，有3、4次，很多人都去攔她都攔不住。」該男補充，事緣3年前，該中年女子的丈夫「先動手打我老爸的，我跟她沒有一點半點恩怨。」目前，男子正在家塗藥治療，女子則仍住院。