高鐵禁食「懶人火鍋」　違例者最高罰2000人民幣

「懶人火鍋」、「懶人飯盒」等的自熱式食品，由於攜帶方便，食用方法簡單，所以近年都深受市民喜愛。不過，廣西人大常委會日前就當地的《鐵路安全管理條例》修正審議，決定將攜帶自熱式食品納入條例，違例者最高罰款2000元（人民幣．下同，約2290港元）。



《條例》修正後對鐵路運行安全問題作出明確規定，禁止在鐵路電力線路導線兩側各500米範圍內，飛行無人機及放風箏、氣球、孔明燈等低空飄浮物體。若因現場勘查、施工需要利用無人機，應按規定獲得批准，採取必要的安全防範措施，並提前5日通知鐵路運輸企業。



《條例》禁止在可吸煙的列車、列車的禁煙區域內吸煙，或吸食電子煙等可產生煙霧的香煙替代品，以及在列車上使用能誘發煙霧報警的自熱式食品。霸座、強行登車、毆打侮辱工作人員等行為，及非法在鐵路橋下開設停車場、商店等亦被禁止。



《條例》將於10月1日起實施。任何違例單位，最高罰款5萬元（5.7萬港元）；違例者最高罰款2000元。若構成違反治安管理行為，可由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪則依法追究刑事責任。