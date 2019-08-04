歷史新說︰陶器現指紋　或證5000年前古人懂應用

現代人用指紋來查案，更多的是為自己手機開鎖。河南三門峽澠池縣仰韶文化遺址近期發現的「仰韶指紋」，專家估計五千多年前當地的古人或已懂得應用指紋。中國科學院脊椎動物演化與人類起源實驗室，已為這次發現列為重點研究項目，現進入放射性碳定年法等科學研究。



澠池縣仰韶文化博物館副館長楊拴朝，早前在仰韶文化遺址一個灰坑中，發現一枚陶缸殘片，殘片上殘留着一個造型規整、圓潤細膩的鋬耳（陶缸上的裝飾附件），在鋬耳上的橫向凹窩內留有一枚指紋。其指印一氣呵成，獨立完整，形成一枚仰韶時代居民完美的指紋陶模。經分析鑒定，專家一致認為指紋是一名20至30歲男性右手大拇指所按壓的。



由於製作陶器毋須「按指為印」，楊拴朝認為該指紋很可能是古人特意按製的記號，再結合彩陶上的指印紋飾，推測這個時期古人早已懂得利用指紋。若研究確認這些指紋是古人有意為之，至少讓人類使用指紋的歷史向前推進2000年。



這次指紋發現對各學術領域將深遠影響。在法醫人類學方面，可分析製陶工匠的年齡結構、性別組成；在紋樣演變研究方面，可實證推演指紋在陶器上從無意留痕到有意留痕裝飾，再向指紋裝飾紋樣演變的脈絡；在生物遺傳學方面，指紋對人類指紋遺傳演變等領域提供標本。