發展商稱局部塌陷未影響周邊樓宇　業主：說法需商榷

江西南昌市一個建築地盤日前發生局部塌陷，面積約500平方米，未有人員傷亡。該地盤是南昌縣首個限價不限購的「限價房」項目，被定位為在房價不斷升高情況下，為中產家庭提供合適價格自置物業。



由發展商向業主發出的《情況說明》指，上周四（8月1日）凌晨4時，施工人員在兩幢在建樓宇之間、局部無樑柱樓蓋區域，用挖掘機回填地下停車場頂部時，突出現局部下陷。施工人員立即隔離現場，禁止人車通行。經排查，事故未造成人員、機械傷害，未對周邊樓宇造成影響。



當地市、縣有關部門已對事件展開調查。塌陷現場目前用黑布遮掩，並禁止業主出入。雖然發展商聲稱事故未對周邊樓宇造成影響，但當局尚未完成調查報告，有業主質疑上述說法值得商榷。發展商負責人表示，《情況說明》僅是自查及現場評估的初步結論，最終要以當局調查結果為準。



「限價房」是一種限價格、限面積的單位，主要解決中低收入家庭的住房困難，是目前限制高房價的一種臨時措施。在土地掛牌出讓時已限定房屋價格、建設標準及銷售對象，政府對發展商的開發成本和合理利潤測算後，設定土地出讓的價格範圍，由源頭調控房價。