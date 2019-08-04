傳銷為名誘騙受害人搶劫　53疑犯被控多罪

內地公安部門近年加強打擊傳銷詐騙犯罪活動，江蘇揚州市高郵法院上周六（3日）就一宗涉及53人的惡勢力犯罪組織搶劫、非法拘禁案進行開庭審理。由於該案是法院開展掃黑除惡專項行動以來，審理的涉案人數最多、案情最複雜的一宗涉黑惡案件，預期需要4天審訊時間。



公訴機關指控，何某等人在2016年至去年7月，為謀取非法利益，形成以傳銷為幌子的惡勢力犯罪組織，宣稱與銷售化妝品公司合作，以交友、做生意等名義將受害人騙到窩點，透過強迫受害人加入傳銷為由，進行有組織的搶劫和非法拘禁。



何某等人將受害人騙到窩點後，派員採取24小時的貼身看守，每天給他們進行「洗腦」，又強迫以2800元（人民幣．下同，約3160港元）「投資」購買不存在的產品；若受害人拒不服從，他們便會遭到言語威脅、做掌上壓、上下蹲、不准睡覺等體罰。庭審中何某供稱，他在2016年被騙到該組織，之後覺得可以賺到很多錢，於是自願加入並參與犯罪活動。



公訴機關指控何某等15人構成搶劫罪，其中10人搶劫數額巨大或多次搶劫，5人普通搶劫，涉案金額最高67萬多元（逾76萬港元）；另秦某等45人構成非法拘禁罪，最高參與非法拘禁17人；張某等7人同時構成搶劫罪和非法拘禁罪，應當實行數罪並罰。