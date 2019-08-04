坦克比賽掀帷幕　中國參賽隊首輪獲小組第一

解放軍承辦的「國際軍事比賽2019」，上周六（3日）在新疆庫爾勒舉行開幕式，多達12個國家的官兵參賽，現場有近2萬名觀眾觀看賽事。而當日在俄羅斯莫斯科舉行的「坦克兩項（越野、射擊）」首輪比賽中，中國參賽隊獲小組第一。



在開幕儀式後，「坦克兩項」比賽即在莫斯科郊外的阿拉比諾靶場拉開帷幕。該比賽是國際軍事比賽的傳統項目，也是參賽國最多的項目，今年共24個國家代表隊參加角逐。



在當天第一場單車比賽中，中國隊駕駛國產96B坦克，以通過障礙零失誤、槍炮目標全命中、全程最短用時，戰勝同組使用俄製T72B3坦克的阿塞拜疆、塞爾維亞及使用本國改裝版T72坦克的白羅斯，取得「開門紅」。「坦克兩項」中方領隊姜垚稱，中國參賽隊員首次在該賽道參與比賽，總體發揮不錯，成績比較令人滿意。



此次軍事比賽將持續至下周六（17日），包括中國、俄羅斯、白羅斯、哈薩克、印度等30多國和地區、共223支代表隊參加比賽，參賽人數超過5000人。解放軍在當地承辦並參加「蘇沃洛夫突擊」步戰車車組、「晴空」便攜式防空導彈班組、「軍械能手」武器修理和「安全環境」核生化偵察組4項比賽。



資料顯示，國際軍事比賽是由俄羅斯國防部發起的一項國際性軍事賽事，於2015年首次舉行。至於今屆比賽共分為32個項目，將同時在中國、俄羅斯、白羅斯、伊朗、亞美尼亞、哈薩克、烏茲別克、阿塞拜疆、蒙古和印度等10國的21個訓練場舉行。