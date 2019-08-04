司機攰到瞌眼瞓肇禍　貨車撞護欄油箱起火

江蘇連雲港市一輛滿載貨物的貨車，上周六（3日）下午行駛途中突然撞向護欄，油箱迅即起火燃燒。救援人員其後到場撲救，經1個多小時努力，火勢終於被滅。有內媒報道，涉事貨車司機開車疲累，途中打瞌睡導致上述事故。



連雲港市消防指揮中心上周六下午2時38分接報，位於G25長深高速連雲港蒼梧收費站往淮安方向約3公里處，一輛貨車撞到高速護欄後，油箱起火燃燒。消防員趕赴現場，發現該輛掛河北牌照的貨車車頭正熊熊燃燒，現場冒出濃煙，車廂內裝載滾筒的鐵絲及紙箱食品包裝袋等物品，火勢正向車廂蔓延。



消防員立即出動兩支水槍，對車頭和車身着火部位噴水滅火，以防止油箱發生爆炸危險，並堵截火勢繼續擴大蔓延。高速交警則對事故路段實行臨時交通管制。消防員又架起拉梯，並通過梯子爬到車廂上，利用水槍對車廂內的物品噴水，隨後又對車廂上的物品徹底清理，防止發生復燃。



據司機稱，車上裝載的物品屬物流公司。事發時，因自己開車犯困，就打了瞌睡，詎料車輛突然失控撞到護欄；他隨即趕緊落車查看，結果發現油箱已起火，眼看自己無法施救，就立即致電報警。