發求助信稱受不公待遇　女教師：準備離開世界

江蘇徐州女教師李秀娟，早前在網上發表求助信，報稱女兒被同學無意傷害導致左眼失明；又稱和丈夫長期遭到不公正對待，更表示「準備離開這個世界」。有內媒周日（4日）中午致電李女，其女表示父母一早外出，沒帶手機，且至今未歸。徐州市委宣傳部負責人表示，豐縣多個部門及警方已介入處理。警方下午已找到夫妻兩人，並無生命危險。



李秀娟發布上述信件，列明閱讀對象為「親愛的老師同仁，全國網友，各級領導」，並開宗明義稱「當您看到這封求助信時，我和先生已經在準備離開這個世界了。」信中稱，李秀娟和丈夫均是徐州豐縣周樓小學老師，有1兒1女，女兒今年10歲，兒子今年2歲。



該信提到，李秀娟的女兒嘉嘉去年在徐州豐縣實驗小學，受到同學無意傷害導致失明。及至2019年2月底，「此時，距離女兒眼睛被同學無意傷害致殘已經快10個月了，女兒的左眼一天天黯淡，我們抱着一線希望決定到北京覆診。我定了3月3日和孩子去北京的火車票並預約了同仁醫院的眼科掛號。」



李秀娟表示，有關部門將她們一家前往北京的行為，定性為「上訪」，不但對她「不公正對待」，更要求她承認上訪。李所屬的教育局也對她展開談話，並下發處分文件，「我的丈夫被多次批評談話，被撤職」。李女強調，相關舉動對自己和家人的心理狀態，都造成極大困擾。



內媒記者致電李女，其女兒嘉嘉表示，目前只有她和2歲的弟弟在家；又稱「媽媽昨晚哭了，今天父母一早出門時，只給自己留了一些麵包和水」，更指父母目前去向未明，也無法取得聯繫。嘉嘉表示，此前李女曾告訴她「會有阿姨來照顧」。