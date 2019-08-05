郵政編碼或由個人地址ID取代　網民：如何保證隱私

全球多個國家或地區都會採用「郵政編碼」，加快郵件傳遞。惟內地近日傳出將取消使用郵政編碼，改用「個人地址ID」。若此方法實行，市民的身份證、地址、手機號碼等將會公開。有網民質疑，市民屆時將「完全沒有私隱」。



「個人地址ID」由國家郵政局發展研究中心，及北京大學時空大數據創新中心共同提出。預計ID建成後，每人都可以「建立統一、唯一的地址」。北京郵電大學教授周曉光表示，國家郵政局未來可建立居民個人寄遞地址編碼管理公共平台，居民可自行在平台上用身份證註冊，連結ID及身份證登記的地址。



市民在平台註冊、生成ID後，只要在寄速遞時將對應的編碼向速遞員發送，後者就可以將地址以編碼的形式錄入系統，隨後開始寄件。當局表示，改用此方式可以方便市民寄速遞，且地址均用機器讀取，將會大幅減少速遞人力、派送、車輛成本等，大幅提高效率，甚至可推動速遞業進入無人時代。



消息引起網民討論，有不少人表示擔憂，認為屆時只要查詢編碼，就能獲取收件人所有購買及郵寄紀錄，「隱私怎麼保證啊」。另有人提出，改用ID雖然方便，但當局需要就隱私保護及數據安全等處理好。