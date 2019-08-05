泉州5歲男童遭虐打致死　後母遭刑事拘留

福建泉州惠安縣5歲男童小凱上周五（2日）晚被送院治療，其後證實死亡。院方發現小凱身有多處傷痕，遂報警處理，警方上周六（3日）凌晨將小凱的33歲時姓後母逮捕，後者坦承惡行。有親屬表示，時女脾氣暴躁，經常虐打小凱。目前時女已被惠安警方依法刑事拘留，案件有待進一步調查。



據悉上周五晚約10時46分，泉州惠安縣德誠醫院急診室接診了出現昏迷休克症狀的小凱，惟當時他已沒有生命特徵。醫院發現小凱身上有傷痕，懷疑是內臟破裂出血導致死亡，於是向惠安警方報案。



有內媒報道，小凱親生父母2年前離婚，父親曾X福與原籍河南的時女重組家庭。有小凱親屬表示，時女脾氣暴躁，對孩子很兇，小凱身上常有被打的痕迹。另有親屬更稱，小凱去年還被時女用熱水燙傷過，「時某經常虐待孩子，有暴力傾向。」



小凱親母周日（4日）下午接受內媒訪問，證實小凱去年已多次受傷，並曾告訴她是時女用鞋毆打他；又稱有次發現小凱雙肩腋下出現傷痕，時女則解釋是小凱洗澡時差點摔倒，她為扶住小凱不小心用手抓傷；至於開水燙傷一事，時女辯稱是小凱不小心碰倒開水所致，「太狠毒了，她還說她也是母親，會疼惜孩子，想不到這麼狠毒！」



據悉，33歲的時女在惠安螺陽世紀大道某超市的化妝品專店，擔任店長一職，平時亦在螺陽租住。每當小凱的幼兒園放暑假，時女多數會將對方帶在身邊。有內媒表示，小凱在事發當日下午2時多疑觸怒時女，後者大發雷霆，先在房內毆打小凱。



隨後時女帶小凱前往惠安螺陽的租住房，同日下午4時多，時女致電小凱父親曾X福，稱「小凱有點不對勁」。及至同晚約10時30分，時女在上班的商場通道附近毆打小凱，小凱不久出現休克症狀，時女遂趕緊帶小凱前往附近醫院，可惜為時已晚。