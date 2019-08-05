或涉公檢倒台貪官　東北最大商超女董事長傳被查

東北最大商超（商場內的超級市場）老闆、總資產逾300億元（人民幣．下同，逾340億港元）的吉林省政協委員、吉林中東集團（下稱「吉林中東」）董事長盧麗，有指正被有關部門調查。內地媒體報道，盧受查或涉日前倒台的省檢察院檢察長、黨組書記楊克勤，以及省公安廳副廳長劉培柱。



報道引述多名吉林中東工作人員透露，除了盧麗，該集團還有多人被帶走調查，「前段來問的人很多，有要結算的，有打探消息的，現在少多了。集團還算是正常運行，但影響肯定有的」；另有人向查問的記者稱，「盧總出差了，其他幾位領導出去團建，你別等了」。



報道指，盧麗於今年6月被帶走調查，至今未歸，而種種迹象顯示，她或涉楊克勤案。上月16日，中央紀委國家監委網站發布通報，楊涉嫌嚴重違紀違法受查，公開資料顯示，楊曾在安徽政法系統工作14年，在中央政法工作18年，於2012年任現職；與此同時，劉培柱亦被調查，有指其在省公安部門多年，與當地一些出名的娛樂場所關係密切，被查或與此有關。



據報盧麗於1984年時與丈夫史連發及母親，用了800元（約900港元）在長春市開了一家五金雜貨店，到90年代開始踏足電器領域，之後逐漸得到多家國內外電器生產商的東北三省總代理；隨後在商超主業的基礎上，延伸到藥店、醫院及地產等領域。



發迹後，盧麗的丈夫史連發於2003年因車禍身亡；翌年8月尾，她的長子、時年20歲的史明，從澳洲返回長春準備參加同年9月6日其父雕像揭幕儀式前2天，因感冒在家附近診所接受點滴治療後，出現過敏反應死亡。該集團一名高管透露，盧在一年多時間內先後喪夫失子，令其一度接受崩潰。



盧麗被查的消息傳出後，與吉林中東的合作方表示，前一段時間確有大量合作者感到焦慮，但該公司高管出面稱，不論是盧本人或是集團的資產體量，都會對一切合作者負責，生意會繼續。