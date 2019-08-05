辯稱養不起兩度賣子　夫婦被罰撤銷監護權

福建福清市人民法院日前審理了當地首宗因監護人侵害未成年人權，而被撤銷監護權的案件。據了解，案中的李姓及陳姓夫婦聲稱迫於生活壓力，兩度將親生兒子出售，法院最終決定撤銷2人的監護權，並指定孩子的叔公為監護人。



案情指，來自湖南的李某及陳婦於2017年初到福清市工作，並誕下次子童童，夫婦認為無法同時撫養2名孩子，同年經李父介紹下，以4萬元（人民幣．下同，約4.5萬港元）將童童賣予一名郭姓男子；4天後，李兄得知事件，警告要將孩子尋回否則報警，其弟遂把孩子接回並退還款項。



及至去年2月，李某與妻子再以5萬元（約5.6萬港元）將童童賣予郭某，雙方更簽下《領養協議書》，而李某則將該筆款項用於還債；2個月後，身在外地的李兄報警揭發事件，警方隨後將童童帶走，並交回夫婦撫養。



同年11月9日，李某、陳婦、李父及郭某分別被控拐賣兒童罪、收買被拐賣兒童罪受到相應的刑事處罰；今年4月23日，福清市民政局的市法院提出撤銷監護人資格的申請並立案。法院審理認為，李某與陳婦以非法獲利為目的，兩次將童童賣予他人，其行為嚴重侵害孩子的合法權益，在童童被公安機關解救後仍不履行監護職責，又將其送至他人家中，已不適合再擔任監護人。