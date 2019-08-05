槍殺案牽出涉惡組織　16被告獲刑主犯判死

2017年的一宗槍殺案，結果牽出一個長期盤據在湖南邵陽市的涉惡勢力組織，市人民法院近日就16名涉案被告作出一審公開宣判，主犯彭波被判處死刑，其同夥劉哲則被處無期徒刑，其餘14人分別被判囚4年半至10年不等。



據了解，2017年12月15日晚上，彭波與姜志勇雙方在卡拉OK因吸毒等原因發生爭執，各自與同夥持械進行鬥毆；翌日凌晨5時，姜等人包圍劉哲車輛並提刀斬殺，車內的彭於是用獵槍朝對方開了一槍，造成姜死亡。



去年3月，彭波、劉哲等16人涉嫌聚眾鬥毆、故意殺人罪被移送市檢察院審查起訴；經查，2007年年滿18歲的彭波混迹社會，曾因大規模持械聚眾鬥毆獲刑；2015年刑滿獲釋後，彭購買槍枝與劉哲等人糾集，從事非法持有槍枝、吸毒、暴力討債、故意殺人等違法犯罪活動，形成以其為首的惡勢力組織。



市檢察院認為彭波是次犯罪以外的主要涉惡犯罪行為發生在2009年之前，但均是聚眾鬥毆，而且這些行為之間具有連續性、一貫性，具有同類動機和目的，應認定為惡勢，因此決定將該宗槍殺案作為惡勢力組織犯罪追加起訴。