躲避峽山洪遊客逃死劫　有情侶陰陽相隔

湖北恩施市周日（4日）受暴雨侵襲，致鶴峰縣躲避峽引發山洪，令多名民眾及遊客死傷。有獲救遊客憶述，當時乘橡皮艇遊覽景點時，溪流風高浪急，大批遊客亂成一團，當中一名同行友人更不幸遇難。另有遊客卻在災難中，與女友陰陽相隔。



其中一名逃過死劫的盧姓男子表示，當時正於躲避峽一帶遊覽，同行約80多人。雖然當時溪水經已及膝，惟導遊卻沒有給予他們救生設備。直至下午5時許，眾人乘橡皮艇出遊，幾艘艇幾乎被沖翻，遊客情況狼狽不堪，非常混亂，過程中更有一人同伴遇難，另有人失蹤。



另有遊客阿海（化名）指，與女友乘橡皮艇之初，天色漸差，開始冒起小雨，惟當時二人未有理會。不料其後峽谷傳來巨響，阿海相信是突發山洪，未幾溪水迅速上漲。阿海於是與女友緊捉峽谷邊的一塊大石，不過阿海還是被水沖走並昏迷。



及後阿海與十數名遊客同時獲救，惟醒來時發現與女友失散。未幾，救援人員將多具屍體移至岸邊，蓋上白布。此時阿海單憑一雙鞋子，認出其中一屍是其女友，遂為她進行人工呼吸和心肺復蘇，可惜女友還是沒有回應。