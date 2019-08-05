華山分屍案　疑犯強制性交故意殺人罪成一審判死

台灣台北華山草原去年6月爆分屍命案，38歲疑犯陳伯謙性侵高姓女學員後，將其勒斃再肢解，棄屍陽明山區，還割下乳房、下體擬製標本留念。案件一審經台北地方法院審理後，依強制性交故意殺人罪判陳死刑，並褫奪公權終身。全案可上訴。



據悉，陳伯謙在判決前傳出審理時翻供，否認殺人，稱他只是協助分屍、棄屍，殺人真兇是華裔美籍男子ERIC。惟經法院調查後查無此人，且陳的供述與證據不符。院方表示全案不公開審理，不予證實。另高女父親認為「陳伯謙沒有說實話」，並稱還有共犯，檢察官已另行分案調查。



控方起訴，陳於去年5月在華山草原上搭建「野居草堂」，作為推廣傳統弓道技藝之用，並在該處作傳統文化教學。高女報名參與課程，並去年5月31日下午4時許到「野居草堂」上課後，與陳伯謙等人聊天、飲酒。翌日零時30分許，因酒醉昏睡倒臥草堂內休息；凌晨4時許，陳趁高女酒醉酣睡，乘機加以性侵。



控方續指，高女遭性侵後酒意稍醒，出手反抗，卻遭陳勒斃，再藏屍在草堂內的綠色塑膠箱內；深夜時陳將死者分屍成13部位，還把高女左側乳頭及外陰部切下要製成標本，最後將屍塊分裝成7袋，載至陽明山山區丟棄。