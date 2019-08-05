傳陸下月起停航「小三通」　台陸委會：尚待查證

大陸繼從上周四（1日）起暫停47個赴台自由行省市，停發申請及核發台灣自由行通行證後，周一（5日）又有消息傳出，陸將自9月1日起再全面停航「小三通」（連接福建與金門、連江的小型通商、通航和通郵）。台陸委會聞訊後表示，目前正積極了解中，尚待進一步查證。



隨着2020年大選腳步逼近，陸首度限制陸客來台自由行，全中國大陸47個城市暫停核發通行證，至少有70萬陸客無法來台觀光。據悉，如果全面停航小三通屬實，估計將再影響11萬人的小三通兩岸遊客。



據台灣移民署統計，金門小三通今年1到6月出入境，累計106.2254萬人次，較去年同期的88.1364萬人次，增加逾18萬人次，成長達20.52%；如今傳出陸將再祭出小三通禁令，勢必再度衝擊到小三通觀光業。



為因應8月1日陸客赴台自由行限令，台觀光局提出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計劃獎助內容」，包含團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂業入園優惠、公協會觀光活動優惠等4方案提高補助。



另外，台交通部長林佳龍針對個人遊限令一事，認為大陸打壓絕不會是單一事件，已指示交通部成立因應小組，就來年台灣總統大選前，可引發的觀光、航班及春節前後台商往返兩岸的疏運等層面，做好情勢研判及預先因應作為。