指控蔡英文身邊人貪污　柯文哲拒絕道歉

由於台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨，周二（6日）將舉行創黨大會。柯近日提到，組黨是要扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生。周一（5日）他進一步稱，蔡英文「旁邊的每個人都貪污」。



柯周日（4日）在Facebook發文中感慨，第三航廈一再流標，只是台灣空轉太久其中一個例子，很多重大建設甚至因為政治力的介入而延誤。對於柯的指控，民進黨桃園立委鄭運鵬隨即反駁，指出第三航廈之所以流標，是因為設計施工難度太高，是「技術和成本問題」。他反問柯文哲：「大巨蛋等5大弊案，是什麼力介入？」



柯周一回應，鄭是念土木系畢業，是高知識份子，面對別人的批評，應回去深刻反省，「不要政治做到最後，良心都不見了」。柯續稱，他於2016年支持蔡英文，誰知對方卻把台灣搞垮，甚至指「妳（蔡英文）沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊」。但當媒體追問蔡英文身邊是誰貪污時，柯僅叫記者打電台到電台節目討論。



對於柯的指控，台灣的總統府發言人黃重諺表示，理解柯一向講話的風格，但是貪污指控極為嚴重，總統府必須嚴正立場聲明，要求柯若有證據應向司法單位舉報，司法單位也會嚴查到底。若沒有證據，柯應公開向社會釐清，也應該道歉。



過去曾任柯文哲的競選團隊與市府發言人、現為台總統府發言人的林鶴明也表示，蔡英文身邊沒有人貪污，柯應該向無端被指控的人道歉。不過柯周一下午出席活動再提及此事時，反問「要道歉甚麼」，並再舉國安人員走私香煙、獵雷艦弊案為例，指蔡沒有反省能力。