保時捷女車主與男子互摑　傳丈夫已被警停職

重慶一名駕駛保時捷跑車的李姓女子，上周二（7月30日）與私家車男車主口角並互摑。當地警方上周四（8月1日）通報，證實李女丈夫為渝北分局石船派出所所長童小華，又稱已責成渝北區公安分局成立調查組，對李女和童小華相關情況，依紀依法調查處理。另有內部人士表示，童小華目前已被暫時停職。



內媒報道稱，重慶市渝北區公安分局交巡警支隊曾翻查李女跑車的違法記錄，顯示該車3年中共有29條交通違法紀錄，包括衝紅燈、未懸掛號牌、亂停車、違反禁止標線、駕駛時接打手持電話等。根據相關規定，僅憑「車輛未懸掛號牌」一項，就已扣滿12分，車主須通過重新學習交通規則和申領駕駛證；惟有網民質疑李女情況與之有衝突。



有重慶市公安局交通管理局內部人士表示，如拍攝到違法行為，即便有內部人士「幫忙」找他人代扣駕照分，做法亦行不通，「系統裏一查就會發現問題」；又強調代為扣分「這種行為肯定是違法違規的，但只要代扣的人出面承認是自己開的車，警方在拿不出證據的情況下，只能按規定辦理扣分手續。」



此外，有內媒引述重慶警方內部人士言論，稱市公安局內部對李女的跋扈行徑頗有微詞，「她就是個這樣的人，無論她老公是甚麼身份。某種程度上說，這次重慶警方屬於「躺槍」。」該內部人士又稱，如果調查結果面世後，證實童小華真有問題，「也只能怪重慶警方自己沒能及早發現並查處；如果沒問題，網絡再怎麼傳也沒用。」不過該人士坦言，此事輿論影響力太大，「但凡查出一點問題，童小華的職位就保不住了。」