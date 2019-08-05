前院長涉違紀違法受查　為來賓市中院第6人

中央紀委國家監委網站周一（5日）援引廣西紀委監委消息稱，來賓市中級人民法院黨組前書記、前院長譚國慶，因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。至今年4月，該中院至少已有6人被通報查處，當中前庭長夏全勇及前副庭長郭慶歡案情嚴重，前者更為惡勢力充當「保護傘」。



通報指，夏、郭2人因接受影響公務的宴請、與他人發生長期的不正當性關係、以職務便利收受利益等問題，夏更為開設賭場等被告充當「保護傘」，其行為涉及職務犯罪、受賄罪等嚴重違紀違法；經中共來賓市委批准，決定開除2人的黨籍處分，按規定取消退休待遇；並將其涉嫌犯罪問題移送司法機關依法審查起訴。



另外，江西省新余市人大財政經濟委員會前副主任何春霞涉嫌受賄，省監委會調查結束後將其移送至檢察機關審查起訴。據悉，何春霞因違規收受賄賂；以職權為他人謀取利益，縱容涉惡活動充當「保護傘」，及後更對抗組織審查。何因違紀違法在上月初已被「雙開」（開除黨籍及公職），豐城市人民檢察院至7月25日依法以涉嫌受賄罪決定逮捕。