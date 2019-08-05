絕筆信教師獲校方賠償　縣政府介入調查

江蘇徐州女教師李秀娟周日（4日）發出「絕筆信」，提及女兒梁琳被同學誤傷左眼一事，引發社會關注。警方事後尋獲李女及其丈夫梁士偉的蹤迹後，遂開始調查事件，惟至今各界說法有異。梁琳就讀的豐縣實驗小學周一（5日）回應，指李女與涉事家長至今未就賠償達成協議，但學校已支付李女3萬餘元（人民幣．下同，約3.4萬港元）。



據了解，李秀娟在信中提及，女兒在去年3月12日放學時遇上同學爭執，不幸被一同學的外套拉鏈甩進左眼受傷後失明，更附上印有「左視神經損」的醫生證明，指出診斷為成8級傷殘，更怪責校方過去一年多未有妥善處理賠償問題。



對此，校長李釗表示，校方至今已前後協調15次，惟李女提出36萬元（約40.8萬港元）的賠償金額令對方家長無法接受，「因為事發已經一個月了」，家長不排除在這一個月期間發生過甚麼。至上月下旬，校方決定暫時代賠償李女家庭部分費用，並保留處理家長進一步訴訟的權利。



縣政府周一發出通布，指經調查後，李秀娟於去年4月14日帶女兒在當地醫院進行眼瞼腫物切除手術。惟術後，李女提出賠償36萬元要求學校出面解決醫藥費問題。惟因對方家長未能肯定手術及視力下降與學生爭執有關而拒絕，事件因而發酵至今。



直至「絕筆信」一事引起縣政府關注，警方曾因李女赴各部門反映女兒一事時存有尋釁滋事行為，遂按規定對其傳喚。但李拒不配合，在逃逸過程中腿部擦傷，惟李女說法指在傳喚、審查過程被警員毆打、辱罵的行為並不屬實。經教育局局長辦公會議研究，決定給予李秀娟記過處分。



另就梁士偉停職檢查問題，經查後現梁男原是梁寨鎮周樓小學校長，他利用職務便利，以小學名義為其女委託傷殘鑑定，違規使用公章，校方遂在今年2019年3月14日口頭宣布暫停其執行校長職務。