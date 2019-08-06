9歲童為救病姊執蟬殼割艾草　暑假拒玩耍只為隨傳隨到

對於大部分小孩子來說，暑假都是無憂無慮地玩耍，享受愉悅的時光；惟對於家住河南南陽市內鄉縣的9歲男童鄭牛而言，暑假期間只能頂着炎日，爬樹檢拾蟬殼，河邊割艾草，只為賺多1元（人民幣．下同，約1.15港元），支付患上腎病綜合症、急性腎衰竭的20歲姐姐鄭欣的醫療費。



一個蟬殼只能賣1毫，對於40萬（約46萬港元）醫療費用來說，可謂九牛一毛，但鄭牛為了儲多一分錢，仍在酷暑拿着竹竿往樹上捅，又爬上皸裂的大樹，就算被害蟲蜇傷，被野草劃傷亦全然不顧，因為鄭牛心內只想着一件事「救姐姐」，他坦言︰「多撿一個知了殼（蟬殼），就能早一點救我姐的命。」惟忙碌了一整天，他亦只能檢拾22個蟬殼，只能賺2.2元（約2.5港元）。



拾完蟬殼，鄭牛又開始割艾草，並把艾草曬乾後，以每公斤4元（約4.6港元）價格賣出。雖然十分辛苦，但鄭牛毫不介意，直言只要能救姐姐，再苦再累他也會堅持，因為姐姐是他這個世界上最親的親人。



事實上，鄭牛與鄭欣是同父異母的姊弟；鄭欣的生母出走，鄭牛的母親又意外身故，父親不善言談，默默在外打工養家，照顧他們的姑父母又年屆七旬，照顧姊姊的責任，就落在鄭牛身上。鄭牛每天都會給姐姐擦背、餵飯，又會做家務，甚至拒絕朋友邀約，以備姐姐「隨時召喚」，捐腎給姊姊亦願意。他坦言︰「我沒有媽媽了，我姐也沒有媽媽，我姐就是和我相依為命的那個人。」



至於鄭牛的父親，為了給女兒省錢看病，每天都堅持吃饅頭及剩飯，晚上就睡在地板上。他沉默寡言，近期說得最多的一句，只有︰「爸爸沒錢但有腎，換腎用我的！」目前，社會各界正發起為鄭欣的慈善籌款，鄭欣的母校亦決定出手相助，呼籲社會愛心人士幫助這個女孩。