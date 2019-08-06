誤食毒饅頭百病纏身　病姊︰未報恩我不想死！

與辛勞工作的弟弟鄭牛相比，躺在病床、20歲的鄭欣處境亦不好過。正值芳華的鄭欣出生於一個貧苦家庭，更因小時候誤食「毒饅頭」導致百病纏身，至今年6月25日更確診急性腎衰竭，急須醫療費換腎。「還沒來得及報答關心我的人，我不想死！」是她發自肺腑的吶喊。



鄭欣年僅4歲時，父母便離異，母親不知所終；父親後來再娶並生下弟弟鄭牛。至6歲那年，鄭欣因實在太餓了，誤食家裏一個「老鼠藥饅頭」，雖然及時送醫救活，但身體情況每況愈下，後母意外身故後，家境更見悲慘。至今年6月25日，鄭欣確診急性腎衰竭，只能躺在病床上，依靠透析維持生命，每天與死神搏鬥。



父親在外工作，把鄭欣撫養成人的是姑父母；為了讓鄭欣上學，他們曾下跪磕頭；為了治鄭欣的病，他們更到處求人借錢，在鄭欣心目中早成為「真正的爸媽」。惟姑父母已年老，每次推坐在輪椅上的鄭欣上坡，都猶如「生命的托舉」



「這是我生命中最難，也是最幸福的時光。」鄭欣坦言︰「我身邊有家人的不離不棄，有社會愛心的慷慨捐助，還有母校師生的牽掛祝福。如果能活著，我一定好好回報他們。」她向上天又吶喊︰「我還年輕，還沒有來得及好好看看這個世界，還沒來得及報答關心我的人。我還想穿漂亮的裙子，還想談一場轟轟烈烈的戀愛，我不想死！」