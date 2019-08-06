私人教練15秒內3度摔男童落水　泳館︰不是虐待

為了讓子女能好好學懂游泳，內地不少家長都會高薪聘請私人教練，一對一教授子女。惟家住江蘇常州市的張女士近日向媒體投訴，指其8歲兒子在當地一間泳館學習游泳時，慘遭私人教練虐待，短短15秒便被教練3度抬起再摔落水中，令兒子對游泳產生陰影。涉事泳館周一（5日）回應指，已辭退該名教練，但強調事件並非「虐待」。



張女士透露，她上月初帶兒子到該間「奇迹健身館」報名一對一的游泳私人教練課。按課程安排，每節游泳課時間為60分鐘，張女士每次都會在旁邊觀看20分鐘，才走到場館外等候。惟到上周六（3日）下午4時許，她在工作人員勸告下離開泳池，到下課時再次進入泳池時，竟發現兒子在泳池內大哭，泣訴「太可怕了，以後再也不來遊泳了！」



當時，兒子的孫姓教練解釋，由於兒子不配合上課，導致身體有些擦傷，才會哭鬧。惟張女士對孫男說法存疑，加上她從其他學員口中得知兒子遭孫男虐待，便要求泳館翻查閉路電視畫面，結果發現在兒子在短短15秒內，被孫男高高舉起，再用力地摔落泳池中。



泳館事後主動向張女士提出，退還1500元（人民幣．下同，約1697港元）學費，再補償1000元（約1131港元），並承諾在3天內孩子出現異常，責任均由教練承擔。張女士見兒子傷情不嚴重，並同意賠償。未料當晚，本來很喜歡游泳的兒子對游泳變得十分排斥，更在睡夢哭醒，明顯已產生心理陰影。



泳館負責人劉先生周一回應媒體查詢時表示，該名教練做法確實不妥，他們已向家長道歉，而該教練已被罰款2000元（約2263港元）並被辭退。惟他強調，教練做法確實有錯，但絕不是「虐待」。