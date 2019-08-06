美國列中國為貨幣操縱國　將要求除去不公平競爭優勢

在北京將人民幣貶值、令雙方的貿易爭端戲劇性升級後，美國財政部周一（5日）宣布將中國列為貨幣操縱國。這個決定將為美國向中國實施更多制裁鋪路。



財政部發表聲明，指財長姆紐欽在總統特朗普的支持下，決定將中國列為貨幣操縱國。特朗普在數小時前剛指摘中國不公平地將人民幣貶值。



這項決定也顯示出美國政策在兩國貿易戰如火如荼期間作出的突然改變。美國自1994年起便沒有把中國列入貨幣操縱國的黑名單中，美國財政部在今年5月曾決定不會就中國被指操縱人民幣而實施制裁，只將中國列入觀察名單。特朗普雖然在競選總統期間承諾將中國列為貨幣操縱國，但他上任後財政部一直避免付諸實行。



周一較早時候，中國容許人民幣貶值至11年來新低，令中國貨品出口在全球市場取得價格上的優勢，並舒緩美國對中國貨品所徵收關稅帶來的負面影響。不過在姆紐欽作出這個決定後，將會向國際貨幣基金組織提出「剔除中國最近行動所帶來的不公平競爭優勢」。



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