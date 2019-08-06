女兒未牽緊弟弟手又哭鬧　狠心父竟當眾掌摑腳踢

台灣雲林縣一名5歲女童疑長期遭父親家暴虐待，該父親早前帶女兒外出時，更當眾掌摑女兒，又用力踢了女兒3至4下，嚇得女兒大哭。事件被附近居民發現，拍下短片並報警後，警方立即通報雲林縣政府，縣社會局緊急為女童申請家暴保護令，並將女童帶走安置。



事發於上周六（3日）晚上7時許，女童一家四口外出時，該父親忽然發狂，在屋苑中庭踢了女兒一腳，又掌摑女兒，令她倒地；待女兒站起來後，該獸父又連踢多腳，令女童倒地痛哭。女童的哭聲驚動大樓住戶，有住戶拍下施虐過程並上傳網絡，又有多人衝到現場救女童；警方隨即派出50名警力維持秩序，防止發生衝突。



知情人士事後表示，女童一家當時剛外遊回家，年約30歲的父親便要女童弟弟的手，但母親牽著弟弟走開，女童見狀哭鬧，才引來爸爸不滿。警方事後表示，女童目前已無大礙，檢警及縣府社會處已介入，會盡速將該父親移送法辦。



另雲林社會處副處長陳怡君指出，目前已申請臨時保護令，並女孩安置在安全處所；據稱，該父親近2年內無家暴通報紀錄，當局將按《家暴法》、《兒權法》與傷害罪等處理。