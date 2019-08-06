警遺失18年前少女被殺證據　父盼追兇懲處瀆職者

河南商丘永城市18年前發生一宗命案，時年16歲的少女王小丹遇害後屍體被埋，付姓疑兇多年後落網；惟永城市公安局早年告知被害人父親，相關證據遺失，並要求對方簽署不追究協議書。事件近日曝光後，引起社會及輿論關注，商丘市公安局督查部門目前已介入調查。



王父表示，經媒體報道後，當地派出所領導已前往他家中了解其訴求，他坦言要求很簡單，一是追查兇手，二是懲處丟失證據、涉嫌瀆職人員，三是告知他，警方在這些年來到底偵辦了甚麼。王父稱女兒當年遇害後，屍體被埋在村內的粟米秸稈垛，當時下身赤裸，褲子被脫到腳踝，疑遭姦殺，「疑犯付某潛逃10年被拘捕，我給公安送過錦旗，付某指認現場時很多村民圍觀，他說了是怎樣犯案，在我女兒房間犯案，後藏屍村裏的粟米秸稈垛」。



本以為可以查明女兒遇害經過，懲處兇徒，但警方後來告知王父，案中的血衣、床單、繩子等關鍵證據丟失，致使該案達不到移送起訴的條件。他最終無奈簽收了市公安局提出的協議書和市財政局轉帳的補償款，「2014年5月，永城市公安局要我簽署一份協議，補償58萬元人民幣（約66萬港元），要我承諾不要再向上級申訴，他們也承諾不停止案件的偵辦、調查取證。5年過去了，他們沒給我反饋過任何偵辦訊息」。



王家近日將事件曝光後，引來包括官方媒體的報道和關注，家屬同時將相關舉報信、補償協議書和轉帳紀錄等證據，向永城公安局的上級主管部門舉報，要求查明兇手和查辦涉嫌瀆職人犯罪人員，打掉「保護傘」。