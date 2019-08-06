饅頭店營運8年從不收費　送逾260萬個饅頭幫助弱勢社群

福建石獅市有一間名為「永恒陽光」饅頭店，開業8年來從未向外發售，反而免費為待業的畢業生、無助長者、流浪者、拾荒者、低收入家庭等提供溫飽，開業至今已送出超過260萬個饅頭。雖然曾經有媒體報道，令這間慈善饅頭店獲得大量捐款，惟近期因知名度逐步回落，令捐款日益減少，但店長陳峰坦言︰「以後遇到再大的困難，我們都會堅持運行下去。」



「本店所有饅頭免費送給貧困人群，不對外售賣，請諒解。」這塊鮮紅色的招牌，掛在永恒陽光饅頭店門外已整整8年。出資者是來自湖南的80後男子小吳，他透露自己大學畢業後，曾在廣州打工，因工資卑微，經常吃不飽，「知道餓肚子是多麼難受」，便萌生開設愛心連鎖店的想法。在經營電子產品發迹後，小吳2011年8月3日便開設永恒陽光饅頭店，惟因電子業不景氣，即使投入逾百萬（人民幣．下同），亦難維持饅頭店營運。



起初，饅頭店堅持不接受社會捐助，惟至2013年，饅頭店營運終於難以為繼，才轉為接受社會捐助，並定期公開善款使用情況。但在2015年以後，隨着曝光率下降，加上經濟下行等因素，捐款亦隨之下滑。陳峰坦言，以往每月還能有數千元，後來最低至數百元，相較於每月1至2萬元的支出，令饅頭店什麼困難。但他強調︰「不足的部分我們自己來想辦法。」



陳峰又笑說，如把「免費饅頭」當成負擔，「估計早就關門了」，強調「只要周邊群眾有需求，免費饅頭就有其存在的意義。每逢中午12時，店門便排着長長的隊伍，等待領取饅頭。其中一名清潔工楊師傅表示，自己幹的是又臟又累的活，但內心是溫暖的，「因為這座城市很溫馨」。