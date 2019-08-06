幹部指不存在黑惡勢力　被中央掃黑督導點名

內地自去年初展開為期3年的掃黑除惡專項行動，中央掃黑除惡第三輪督導從上月26日至周一（8月5日），除西藏及黑龍江，該輪督導已有9個省份和新疆生產建設兵團，收到中央督導組反饋。當中新疆有幹部認為「不存在黑惡勢力」，被中央掃黑督導點名。



根據此前部署，從今年6月至上月，中央11個掃黑除惡督導組分赴北京、陝西、上海、青海、甘肅、寧夏及新疆等展開第三輪督導；在已公開的情況反饋中，有省份被指「出現低級錯誤」等問題。



內地媒體報道，中央掃黑除惡第21督導組組長宋大涵，向新疆維吾爾自治區反饋督導情況時表示，自治區掃黑除惡專項鬥爭還存在一些值得重視的問題，例如一些地方和行業部門開展專項鬥爭成效不夠明顯，存在以反恐「嚴打」專項行動替代掃黑除惡專項鬥爭的傾向。



在向新疆生產建設兵團反饋情況時，宋大涵指出，在政治站位方面，有些師市和部門存在思想認識不到位，一些黨員干部認為兵團管理體制是黨政軍企合一，組織嚴密、紀律嚴明，不存在黑惡勢力，思想上重視不夠等問題，並指有些地方和部門存在摸排線索手段單一，線索數量較少，線索核查速度慢、不規範，重點案件攻堅力度不大，「打財斷血」不同步等問題。除了新疆生產建設兵團，青海、寧夏、甘肅、內蒙古及陝西，均被直接指出「打財斷血」不同步、不充分、不均衡、不堅決、不匹配的情況。



另外，中央掃黑除惡第17督導組組長盛茂林向江蘇省反饋督導工作情況時表示，該省個別地方工作出現低級錯誤，造成不良社會影響；同時個別行業亂象長期得不到有效治理，「套路貸」、高利貸、暴力討債、暴力拆遷等問題較為嚴重，並指有些地方「打傘破網」力度不夠，查處的黑惡勢力「保護傘」人數較少、級別較低，個別地方不作為導致「保護傘」長期庇護黑惡勢力。