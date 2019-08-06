台民眾黨正式創黨　柯文哲：政治不難找回初衷

台灣台北市長柯文哲組織的台灣民眾黨，周二（6日）中午在台大醫院舉辦創黨大會。他在會上就任黨主席後簽署創黨首份公文，之後將遞交至內政部。他隨後發表演講，強調政治、執政不難，其最重要的理念是「台灣有更好的生活」。



柯文哲指出，台灣藍綠政黨惡鬥，意識形態管治，此刻面臨發展的困境。他2014年參選台北市長時，提出改變台灣從台北開始，改變台北則從文化開始，認為不論是選舉或執政，都當作是改變社會文化的運動，而組黨就是擔起改變政治文化的責任。



柯強調，曾有人批評他沒有中心思想，但其中心思想就是台灣整體利益、人民福祉，表示「政治不難，找回良心而已，執政不難，莫忘初衷而已」，創黨是藍綠以外，讓台灣人民有另外的選擇。



據指，出席大會的成員多數為去年選舉團隊成員及部分市府人員，而外傳會聯手柯文哲，參選明年總統大選的鴻海集團前董事長郭台銘，及立法院前院長王金平，均有送花籃致意，再度引發外界聯想。



針對民眾黨與民進黨之間的關係，民進黨立委林俊憲表示，民眾黨要壯大須吸收藍、綠兩黨的養分，故在區域立委的激烈競爭下很難有合作而言。另有綠營人士認為，柯文哲選擇先組黨而非直接宣布選總統，或是想先觀望民調能否大勝，而若其政黨明年拿下立委席次，更是能蓄積柯未來的政治能量與影響力。