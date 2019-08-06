批美副總統接見黎智英是為示威者打氣　港澳辦：玩火者必自焚

國務院港澳事務辦公室10天內第二次，就香港近日發生的連串暴力事件向記者發表看法。港澳辦新聞發言人楊光表示，示威行動已演化成極端暴力行為，手段不斷翻新，破壞性不斷加劇，而幕後慫恿、支持激進暴力分子的則是香港內外的「反中亂港」勢力，並點名批評美國副總統和國務卿早前接見壹傳媒黎智英。楊在會上對幕後黑手發出警告說：「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到！」



楊光表示，近兩個月來，在香港發生的示威遊行活動完全超出集會、遊行、示威自由的範疇，一小部分激進示威者以警員為襲擊目標，使用的工具從磚頭、鐵枝發展到煙霧彈、汽油彈、弓箭等致命武器，並實施縱火，還有人在網上公然鼓吹使用致命手法襲擊警員。



楊光又指在香港當前亂局中，站在前台的是部分激進暴力分子，居中的是部分被誤導、被裹挾的善良市民，一切均是「反中亂港」勢力在幕後鼓動。被問到中方一直指外部黑手捲入香港反修例事件是否有具體證據，他指出，從公開報道當中找到線索，自2月逃犯條例修訂工作啟動以來，一些台灣和西方政客公然發表不負責任言論。



楊光舉例指，美國國務院提前在3月發表「2019美國香港政策法報告」，以「倒退」形容香港高度自治，並多次聲明指修例威脅香港法治，蠶食一國兩制，又在兩個多月間邀請香港反對派訪美，並安排包括美國副總統彭斯與黎智英等人會面，這些例子都是為示威者打氣撐腰。



他批評上述分子混淆是非、顛倒黑白，竭力鼓吹「公民抗命」甚至「暴力才能解決問題」的歪理邪說，美化、慫恿激進暴力活動，鼓動激進分子大搞所謂「不合作運動」，實施「極限施壓」，企圖逼使全體香港市民捲入政治紛爭，激化社會矛盾。



他續指，部分激進分子撕毀香港基本法，污損國徽，而上周六（3日）傍晚更有幾名無恥之徒在尖沙咀拆下某建築物前懸掛的五星旗，扔入海中，直指該行為嚴重觸犯法律，公然冒犯國家尊嚴，挑戰「一國兩制」原則底線。