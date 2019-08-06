傳果販遭城管砸爛西瓜電子秤　官方：肇事者為保安員

有內地網民周一（5日）爆料，湖南永州冷水灘區有水果攤販的西瓜和電子秤，被一群身穿寫上「保安」字樣制服的男子打砸。當地官方周一晚回應事件，稱據初步調查，參與打砸者並非網傳的城管，而是當地街道和社區聘請的保安；就上述粗暴行為，有關部門已展開調查。



從網傳照片所見，一群身穿黑色「保安」制服的男子將一輛兩輪板車，停在行人道一側，當時板車上擺放着幾個西瓜和電子秤。涉事的4名男子突然衝向板車，有男子則大聲呵斥，「把秤砸了……把西瓜砸了」。4名制服男子聞訊後圍住板車，並搬起西瓜往地上砸。



攤主得悉後抱住電子秤，並懇求說「不不不」，惟該電子秤還是被保安制服男子搶走，並砸在地上。攤主見電子秤被砸後，遂走上前撿起電子秤；至於砸完西瓜和電子秤的4名保安制服男子則轉身離開。



爆料網民王女士表示，事發在周一下午約4時，地點則在冷水灘區覓湘路；她又稱，當時自己和圍觀群眾都很氣憤，認為對方「可以批評教育攤販讓其離開，為甚麼一句話都不說，衝上去就打砸，太粗暴了。」