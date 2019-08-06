華企被指無視美國制裁　協助運送伊朗石油往中國

英國《金融時報》周一（5日）引述衞星照片及消息指，美國特朗普政府正追蹤與中國石油天然氣集團有關的油輪，懷疑這些油輪協助運送伊朗石油往中國，期間以關閉追蹤裝置等掩人耳目，涉嫌無視美國對伊朗的制裁。



報道引述油輪追蹤網站提供的行星實驗室（Planet Labs）衞星圖，指隸屬中石油的昆侖銀行近月僱用一支油輪船隊，從伊朗運送石油往中國；在今年5月以來至少有3艘與昆侖銀行有關的油輪，被目擊與伊朗船隻互動。



油輪追蹤網站指，其中昆侖銀行去年收購服役將近20年的油輪「天鷹座」，上月初空船駛向馬來西亞沿海，但在上月6日關閉衞星應答器，至12日期間都沒發出自動識別系統（AIS）信號。其後再現馬來西亞沿海時，該油輪顯然已裝滿貨物。上月10日拍攝的衞星圖顯示，「天鷹座」與伊朗油輪在檳島外55公里匯合，疑在海上裝貨。



報道又指，昆侖銀行今年初收購的油輪「Pacific Bravo」，5月時從伊朗裝載石油，其後駛往馬六甲海峽，並於上月2日在馬來西亞波德申港的停泊點與空載的伊朗油輪「Humanity」匯合。Humanity翌日起關閉應答器，至上月19日重開應答器時已身在中國港口，疑已載有1百萬桶原油。



該網站的員工邁達尼（Samir Madani）表示，數據和衞星圖清楚顯示，這些與昆侖銀行有關的油輪參與運送伊朗石油，正發揮伊朗與中國之間的橋樑作用。報道指，與昆侖銀行有關的油輪疑採取類似手段，包括關閉可追蹤位置的應答器，並改變名稱以掩人耳目。昆侖銀行回應稱，否認違法或參與進口原油業務。