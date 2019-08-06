被揭擁台邦交國護照　省人大代表或遭罷免

身兼河北省人大代表的大陸億萬富豪孫翔，近日被網民踢爆擁有雙重國籍，包括中國以及加勒比島國聖基茨和尼維斯，後者仍是台灣邦交國。河北唐山市人大常委會周二（6日）將審議會否罷免孫翔的人大代表職務。



現年31歲的孫翔，已是河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司董事長、河北新華聯合冶金控股集團有限公司（下稱新華冶金）總裁。他家族經濟實力雄厚，2015年美國財經雜誌《福布斯》中國富豪排行榜中，以71.1億元（人民幣‧下同，約80.6億港元）排第269位；他本人於2015年被列為全球35歲以下最富有的億萬富豪第12位。



在2010年至2012年省政協委員，同年年底當選省人大代表。惟微博網民「說話的石」周日（4日）爆料，自2011年起，孫通過移民公司辦理並擁有聖基茨和尼維斯國籍。



內媒記者周一（5日）致電唐山市人大辦公室，有職員證實孫翔確定其具雙重國籍，目前正按相關程序處理。據悉，聖基茨和尼維斯作為英聯邦成員國，位於東加勒比海背風群島北部，由聖基茨、尼維斯等島嶼組成。在該國投資額達到一定標準的外國人均可申請入籍。



孫翔是澳洲昆士蘭大學工商管理碩士學位，亦是新華冶金始創人之一。據官網介紹，新華冶金集煉鐵、鍍鋅、煤化、污水處理、鋼鐵貿易等投融資於一體的資源循環綜合利用的特大型民營企業集團，前年集團營業收入高達700多億元人民幣（約793億港元），位列中國企業500強第216位、中國民營企業第46位，更是滄州唯一一家中國500強企業。