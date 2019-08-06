患者灌腸致直腸破裂死亡　4醫護人員被處罰

湖南懷化市69歲婦人向翠英，早前因腹痛到洪江區中醫醫院接受治療，接受灌腸過程中造成直腸破裂，經搶救無效死亡。醫療事故鑑定認為，診療措施不當與向婦的死亡有直接因果關係，院方負完全責任，4名涉事醫護人員被處罰。



當地衞生健康局周一（5日）透露，正在對4名涉及是次醫療事故的醫護人員進行行政處罰；另洪江區中醫醫院曾姓院長表示，遭受處罰的醫護人員中，2人被停止執業1年，另外2人被予以警告。



據了解，向翠英因突發腹痛、排便困難，於去年11月27日入院。向婦的病歷顯示，經醫生診斷為急性腸梗阻、冠心病、慢性胃炎；她在入院後第3天接受1次肥皂水灌腸治療；此後5天，向婦在醫院進行打點滴、艾炙等「保守治療」，還打了止痛針。家屬稱，當時院方曾要求簽字，「寫明是我們要求保守治療的，我也不懂，就簽了」。



及至去年12月3日，向翠英病情惡化，轉往懷化市第二人民醫院治療，並進行緊急手術，而手術紀錄顯示，她體內的直腸已破裂，破口直徑約0.4毫米，出現彌漫性腹膜炎；術後向婦被診斷出膿毒血症、感染性休克、多臟器功能衰竭等症狀，並於2天後去世。



懷化市醫學會對死者進行死因鑑定後，認為向婦直腸破裂後，醫方未採取正確、及時的診斷措施，在診斷不明確的情況下使用鎮痛藥，掩蓋病情，出現腹膜炎後未及時進行手術治療，「造成患者病情進一步惡化，錯失了最佳救治時機」，構成一級甲等醫療事故。



今年3月，洪江區中醫醫院與向翠英家屬達成協助，院方賠償醫療、喪葬等費用共48萬元人民幣（約53.4萬港元）。直到涉事醫護人員的處分近日公布後，向婦的女兒認為處罰太輕，「我媽的死，不僅僅是醫療水平的問題，主要是醫護人員的責任心不強」。