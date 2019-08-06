最高檢批捕起訴5官員　3人當黑惡勢力「保護傘」

最高人民檢察院官網周二（6日）發布3名正處級及2名副廳級受查倒台官員，被逮捕或起訴的消息。據了解，當中3人被指充當涉黑惡勢力的「保護傘」。



上月被開除黨籍及公職的湖北省委前副秘書長楊邦國（副廳級），通報指其為涉黑惡人員違法經營活動提供幫助，充當「保護傘」。最高檢消息指，楊涉嫌受賄罪、巨額財產來源不明罪一案，經湖北省監察委員會調查終結，由荊州市人民檢察院審查起訴，日前該院以上述控罪對楊作出逮捕決定。



另雲南玉溪市紀委監委今年4月通報，澄江縣人大常委會前黨組書記、主任王亞波（正處級）利用職權，在縣公安局承辦以董某為首的惡勢力犯罪組織尋釁滋事案中，向相關領導說情打招呼，嚴重干擾辦案。根據最高檢消息，王涉嫌貪污、受賄、詐騙、濫用職權、非法採礦一案，由玉溪市監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。



至於江蘇徐州市雲龍區前區委書記方正華（正處級），於今年5月被省紀委監委通報其充當涉黑組織「保護傘」，並於同月被「雙開」。最高檢指，方涉嫌受賄罪、濫用職權罪一案，經江蘇省人民檢察院指定管轄，由鎮江市人民檢察院依法向鎮江市中級人民法院提起公訴。