修例風波：港澳辦指香港國民教育缺失　籲暴青年迷途知返

針對香港因反對修訂《逃犯條例》觸發的示威，更演變成多場的衝突事件，國務院新聞辦周二（6日）下午再次就香港近日發生的連串暴力事件發表看法，新聞發言人徐露穎表示，對香港的暴力衝擊行動中有年輕面孔感到非常痛心，並指香港的國民教育確實存在缺失，呼籲參與的年輕人迷途知返、懸崖勒馬。



徐露穎表示，一些亂港分子、禍港分子，為政治圖謀利用年輕人充當棋子、炮灰，直斥「這些人挾洋自重、挾青年自重、挾香港繁榮穩定自重」。她續指，香港的學生第一課就應該是國民教育，但當有教師鼓動學生參與示威甚至暴力，家長也沒有制止，不能單單怪責年輕人，她希望年輕人全面、深入、客觀了解國家。



會上另一發言人楊光提到周一（5日）香港的罷工事件時指，該由反對派發起的活動旨在癱瘓香港，面對這種嚴峻形勢，愈來愈多的人認識到「香港不能再亂下去」。他又稱，擺在香港市民面前最迫切的任務，就是「止暴制亂、恢復秩序」，又提醒香港市民冷靜地思考，「一旦亂局不可收拾，誰最終將受害或受益？」



另解放軍駐港部隊司令員陳道祥日前譴責香港發生一系列極端暴力事件，有外媒記者問是否代表解放軍可能介入，楊光回應稱，駐港部隊是依照基本法和駐軍法的相關規定行事，又相信香港特區政府和警隊，完全有能力依法懲治暴力犯罪，恢復社會秩序和安定。