傳市府禁公務員連署　韓國瑜：要行政中立

台灣近日有團體連署罷免國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜的市長職務。市政府日前流傳一份要求公務員依法不得連署任何罷免的提議公文，引來外界質疑，有民進黨市議員更在Facebook公開批評。對此，韓國瑜回應指，公務員下班假日可有政治立場，惟工作時要行政中立。



有台媒報道指，該公文詳載會議過程，包括詢問每位與會公務員，有沒有收到罷免連署書，遂要求不得參與任何的連署罷免提議；另禁止員工在上班時間，於個人Fb帳戶或公開群組發表任何違反行政中立等不當言論。



對此，民進黨市議員高閔琳在Fb發文指出，「罷韓」已成高雄市的全民運動，韓不做好市政而忙選總統，怠惰市政不思檢討，引發市民怒火，現時連公務人員都要響應罷免。她批評市府不思檢討卻召開會議，要求公務員不得參與其中，搞得府內人心惶惶。



韓國瑜事後表示，已再三要求市府所有公務人員行政中立，而在下班或假日時間，他們可選擇自己的政治立場，「這個態度完全沒問題，但是在執行公權力的時候，務必要遵守4個字『行政中立』」。