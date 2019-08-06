購大陸衞星拍攝地圖惹議　台農委會：已解約

台灣的農委會農試所日前傳花費近1000萬新台幣（約252萬港元），採購大陸衞星拍攝的台灣地圖，惟因該公司與解放軍關係密切，引來外界質疑資訊安全存漏洞。農委會副主委陳駿季周二（6日）表示，是次合作屬商業衞星圖資，人人可取，但因外界的疑慮已解約。



陳駿季指出，商業衞星圖資是任何人都可以購買，且是用在觀測農作物生長的農業研究用途上，並不是土地測繪用；另外圖資要經過判讀後才有價值，判讀結果也不會回流出去，所以沒有安全疑慮。



他指出，經調查衞星通訊的管理規則、國土測繪、防止研究成果及敏感科技外流3方面規範，上述分別均要向台通訊傳播委員會、內政部及科技部申請及把關，但是次農試所屬購買別人的商業衞星圖資，並不是賣別人的技術，所以沒有違反資安問題。



陳表示，對於現時因大陸衞星，就覺得含資安隱憂而覺得「很困擾」；他形容也可以跟法國買，但價格較高，「如果買這圖資有國安問題，跟法國買也會有」。但他重申，對於外界疑慮，農委會考量如沒法被認同下繼續實施，可能衍生更大困擾，所以已經跟有關公司解約。