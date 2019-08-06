涉沉迷炒股違規持巨額股票　麗水副市長被公訴

浙江麗水市政府原黨組成員，副市長林康（副廳級）涉嫌受賄罪一案，經浙江省人民檢察院指定管轄，由杭州市人民檢察院向杭州市中級人民法院提起公訴。



檢察院指控，林康在2008年至2016年期間，利用擔任松陽縣人民政府縣長，中共景寧畬族自治縣縣委書記等職務便利，為有關單位和個人在房產開發，項目建設，工程承接，土地收購補償等謀利。他在2005年至2018年間，多次收受有關單位和個人給予的財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



公開資料顯示，林康現年56歲，浙江青田人。由2000年7月起，歷任麗水市招商局副局長；松陽縣委常委，副縣長，副書記，政法委書記，人民政府縣長；景寧畬族自治縣委書記，麗水市人大常委會副主任，副市長，黨組成員。



林康去年12月涉嚴重違紀違法受查，及至今年6月6日因職務違法並涉受賄罪被雙開（即開除黨籍及公職）。據通報指，他隱瞞不報以他人名義持有巨額股票；沉迷炒股；為私營企業主謀利，進行權錢交易，收受巨額財物等。檢察院於6月14日依法以涉嫌受賄罪對其決定逮捕。