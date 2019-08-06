國務院擬自貿區新方案　探索試點政策安排

中國國務院周二（6日）印發《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》（下稱《方案》），公布對上海自貿區的人工智能、生物醫藥、民用航空等關鍵企業的總體方案，探索試點自由貿易的政策安排。



《方案》指出，自貿區將堅持新理念、高質量的發展，推動經濟質量、效率、動力等變革；按國際市場需要，對自貿區實施開放政策加強競爭力；另在新片區實現與境外投資、貨物進出、運輸開放等措施，打造其在國際市場影響力的特殊經濟功能區，融入國家戰略及對外開放市場。



至2025年，新片區將建立投資貿易自由化便利化制度體系，打造高開放度的功能平台，增強區域創造力和競爭力；至2035年，將建設與國際市場、競爭影響的特殊經濟功能區，妁更成熟的制度打造全球高端資源要素配置的核心，成為中國深度融入經濟全球化的重要載體。



《方案》又指出，將建立全面風險管理制度，以分類、協同、智慧監管為基礎，提升風險防範和安全監管水平。而國家部門將和上海市按照要求，紮實推進各項改革試點任務，定期總結評估，制定推廣清單，帶動及激發自貿區在國際市場的影響力。