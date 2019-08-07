2老千圖騙乘客錢卻輸光光　竟報警求取回賭資

湖南株洲市一名40歲陳姓男子與一名32歲鄒姓男子，日前在火車上設局賭博，試圖在「鬥地主」中出千騙走一名王姓乘客的錢，卻因騙術太差，反被王男贏走全回金錢。惟陳鄒兩人亦是非一般的笨，輸清光後竟向乘警求助，希望警方幫他們把錢要回來，最終警方收繳全部賭資，並對3人處以行政處罰。



事發於周日（4日）下午7時許，列車駛至湖南長沙附近時，鄒男主動找到乘警，指自己在車上賭錢輸了錢，希望警方把錢要回來。警員隨後查問3人，才得知陳男與鄒男事前串通，企圖以出千詐騙王男的錢，但王男無論牌技與運氣都不差，以一敵二下仍大勝而歸。



經查，鄒男本來在株洲市做養殖生意，前段認識了陳男後，佩服他「很會賺錢」。陳男當天便找到鄒男，聲稱要帶他到火車上，通過出千「賺」旅客的錢，兩人便相約在從衡陽登車，並故意坐到王男附近閒聊，言談間邀約王男「鬥地主」。



一開始，陳男及鄒男各贏了數百元（人民幣．下同），沒想到王男隨後發力，陳鄒兩人聯手都屢戰屢敗，直到把身上的1500元（約1700港元）輸光。鄒男惱羞成怒，要王男把贏的錢全部還出來遭拒，便索性報警求助。



在警方教育下，鄒男才醒覺自己和陳男的行為已構成詐騙。最終，陳男被行政拘留10天，鄒男被行政拘留5天，王男則因參與賭博被行政罰款。鄒男強調，以後只會老老實實做養殖生意。