邯鄲警破網絡招嫖賣淫集團　主腦潛逃19天終落網

河北邯鄲市警方近日搗破一個網絡招嫖賣淫集團，先後拘捕9名疑犯，其中潛逃多時的于姓主腦，亦在周日（4日）落網。目前，包括于某在內的6名組織骨幹已被刑事拘留，嫖客趙某則被治安拘留，至於誤入火坑的2名賣淫女子則被收容教育。



據通報，警方上月13日清查某酒店時，發現2名年輕女子的舉止高談明明是好友，卻特意分別開了一間房間，極不尋常。警員隨後翻查酒店閉路電視發現，2名女子近日頻繁入住該酒店，且入住後有多名男子出入2人房間，懷疑2人從事賣注活動，便向上級匯報，直到立案偵查。



至上月16日晚上8時許，警員得悉其中一名可疑女子在某賓館辦理入住手續後，立即趕到現場埋伏，並在一名男子進入房間後，一舉將房內2人拘捕。經突擊審訊，一對男子對通過網絡聯繫，實施賣淫、嫖娼的行為供認不諱。



在整理賣淫女的口供後，警方終發現該個以于某為首的網絡招嫖集團。警方其後根據已掌握的線索，先後拘捕了使用手機微信招嫖的2名成員，並在17日凌晨將藏匿在復興區某屋苑內的另外3名成員以及1名賣淫女子抓獲，惟主腦于某聞風潛逃。直到周日，警方才成功把于某抓獲。目前，案件正在進一步深挖中。