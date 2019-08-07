4歲女上游泳課遇溺命危　揭幼園涉違建師生比違規

台灣新北市一名4歲薛姓女童，周二（6日）上午在幼兒園上游泳課時，不慎遇溺命危，一度失去呼吸心跳，幸經送醫搶救後挽回一命。當局事後展開調查時，發現幼兒園不但涉嫌違建泳池，而且游泳課師生比例1比18，亦超過法定師生比例1比15，教育局將依法裁罰，至於薛女遇溺仍待查確認。



事發於周二上午9時40分左右，多名學童在園內上游泳課時，發現薛女漂在水面動也不動，便立即通知老師。雖然老師立即跳下水把薛女救起，並施行心肺復甦法，惟女童仍無生命迹象，直到送抵林口長庚醫院搶救後，才恢復呼吸心跳。目前，薛女仍在深切治療部留醫。



教育局事後到場調查，發現幼兒園泳池水深約60厘米，而薛女身高約100厘米；另發現游泳課僅由1名老師在場陪同18名中班學童上課，已超出法定師生比，將依法裁罰。另工務局也發現，幼兒園游泳池使用執照上，原為平面戶外遊戲場，幼兒園疑似私設為墊高1.2米的游泳池，有違建疑慮，後續將依法報拆。



幼兒園張姓負責人事後致歉，承諾會讓薛女接受最好的醫療照顧；至於涂姓園長則堅稱，幼兒園絕對沒有違建。



據台媒報道，肇事的福林幼兒園已經營20多年，是市內少數設有兒童游泳池的幼兒園，頗有名氣：雖然每學期註冊費高達1.5萬元（新台幣．下同，約3800港元）、每月學費8600元（約2177港元），上才藝課還要另外付費，仍吸引不少家長替子女報讀。