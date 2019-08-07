涉闖民居偷竊傷人　「台灣野人」流竄逾月終被捕

被民眾稱「台灣野人」的屏東男子林金寶，上月涉嫌多次在恆春半島傷人及擅闖民居及工寮偷竊，令當地人心惶惶。當地警方成立「野人專案」，周一（5日）晚上成功圍捕林金寶後，居民紛紛表示︰「終於可以安心睡覺了。」



台灣傳媒報道，林金寶曾在陸軍服役，亦曾當逃兵，退伍後開始在遠洋漁船工作。由於不喜歡與人相處，林男後來捨棄工作，進入山區開始離群索居的生活，肚餓便潛入民宅偷食休息，被居民戲稱為「台灣野人」。林男早在10年前便在屏東滿州鄉山區流竄，警方足足花了3個月才逮捕他。



後來，林金寶又「轉戰」花蓮，惟2年前又因犯案被捕入獄，直到今年4月才刑滿出獄。未料，今年7月又有恆春居民發現他的蹤迹。林男更多次闖入多處工寮、空屋，偷吃食物並休息，並竊取單車作為代步工具，後來還持鐮刀及木棍傷人，警方號召有山林經驗的警員上山捉野人。



惟林金寶有豐富的野外求生經驗，在山林穿梭自如、行蹤飄忽不定，令警方大為頭痛。直到周一晚上，警方接獲居民舉報，指發現林金寶的身影，立即派出大批警員圍捕，將其緝獲。



林金寶被捕時上半身赤裸、赤腳沒穿鞋子，隨身攜帶雨傘、一字錐等物品。他表示，因喜歡無拘無束在大自然一個人生活，潛入工寮民宅也只是要吃東西、睡覺，不會傷害別人；至於木棍傷人是逃跑時想嚇跑對方，不是故意的，覺得很抱歉。惟因他涉事至少10宗案件，訊後仍被移送法辦，更被檢方聲請羈押。