27歲女為賴帳跳河扮死　父母配合均獲刑

湖南永州市27歲女子鄧嬌，早年先後向10人騙取近300萬元（人民幣．下同，約339萬港元）。她為了賴帳，竟夥同父母、前男友、朋友等人演戲「假死」。冷水灘區人民法院日前開庭二審，決定維持一審原判，鄧嬌詐騙罪成，判囚13年，剝奪政治權利2年，並處罰8萬元（約9萬港元）。



鄧嬌2015年在某裝飾公司離職後，謊稱是該公司的業務經理，手持工程收據，以投資期短、回報高，及經營信用卡代還業務等，並以資金短缺為由，先後向多人借錢共294萬餘元（約332萬港元），將錢用於其償還舊債，賭博及個人消費。期間，她向于姓前男友聲稱要投資，後者陸續付了34萬元（約38萬港元），並幫她騙取7.6萬元（約9萬港元）。



由於債務繁重，鄧嬌決定「假死」避債，並要求父母及于男幫助。他們討論後，最終以跳河後找不到屍體，土葬的方式瞞騙，並在下葬當日按照習俗擺酒席宴請村民。她「假死」後請求朋友程軍幫忙，後者遂用自己的身份證幫她在某賓館開房及辦理電話卡。



法院一審認為，鄧嬌以非法佔有為目的，單獨或夥同于男以虛構、隱瞞事實真相的方法騙財，數額特別巨大；于男參與騙財，數額巨大。他們的行為均已構成詐騙罪，遂判鄧囚13年；于男包庇罪成判囚1年，緩刑2年。鄧嬌父母及程軍，分別因包庇罪及窩藏罪成，被判囚10個月及6個月，均緩刑1年。