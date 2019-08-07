大陸國家電影局：暫停大陸影片和人員參加台北金馬影展

兩岸關係持續緊張，繼大陸日前突然宣布上周四（8月1日）起停辦所有前往台灣個人遊通行證的申請及簽發後，大陸國家電影局周三（8月7日）發布消息，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。



早在上星期已傳出大陸不准影片、影藝人參與今屆的金馬影展，而相關的說法亦早已有迹可尋。今屆的金馬影展報名於上周三（7月31日）截止，包括張藝謀在內的多名大陸知名導演，均沒有作品報名參加，當時台灣的行政院曾回應稱，陸方片面限制影視行業的工作者赴台參賽是大陸的損失，又指金馬影展永遠歡迎世界各地赴台參與，彼此激發創意。



自台灣的蔡英文上台之後，兩岸關係每況愈下，從經濟到民生，以至於文化藝術交流都受到影響。上周三大陸文化和旅遊部發布通告稱，鑑於當前兩岸關係，翌日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點；消息公布後，有台灣旅遊業界人士認為，大陸暫停赴台個人遊簽證的舉措非常罕見，並預計未來半年赴台陸客將銳減70萬人。此外，本周又傳出大陸將自下月1日起再全面停航「小三通」（連接福建與金門、連江的小型通商、通航和通郵）。



有分析認為，大陸的舉措與明年台灣的總統選舉不無關係，而大陸官媒在微博帳號發表評論指出，鑑於2020年逼近，台灣島內「漸漸躁動起來」，令大陸居民赴台個人遊的風險加大，才令海峽兩岸旅遊交流協會暫停赴台個人遊試點，並形容是「島內『選舉』令兩岸遭殃」。



台總統府對此表示，個人遊是促進兩岸相互了解的重要方式，對陸方的舉措表達遺憾，強調不樂見兩岸人民的正常旅遊與交流受到政治因素干預；台陸委會亦對此深表遺憾。