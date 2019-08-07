與家人唱K拒與陌生人飲酒　人妻遭5男毆打慘死

原本開開心心與家人到卡拉OK娛樂，結果命喪店內。安徽合肥市一名34歲婦人，日前與丈夫及叔嫂唱K時，因拒與陌生男子飲酒而遭暴毆致死。目前，當地警方已拘捕5名涉案男子，並以涉嫌尋釁滋事將他們刑事拘留。



死者的徐姓丈夫近日向媒體表示，上周日（7月28日）晚上11時左右，與妻子及張姓弟婦一起到卡拉OK時，妻子2人先後遇上幾名年輕男子搭訕，但均沒有理會便回到廂房，「看他們像喝多了，拿着啤酒過來挑釁，讓我們喝酒」。



不久後，該群男子衝入徐某的包廂，並對徐妻破口大罵，雙方繼而發生衝突，徐某等3人被暴毆約20分鐘後，施暴者逃離現場。直到醫護人員到場後，將徐某及張女送往醫院，而當場被打到失去意識的徐妻，經送院搶救無效死亡。



徐某對於妻子無故枉死一事，怒斥店方在他們被毆打期間沒有予以幫忙或阻止施暴者，「我們是顧客，也是在卡拉OK內被打傷的，作為店方，最起碼應該上前制止或勸阻，這樣的話，或許我的妻子不會被打死，我認為店方對此負有不可推卸的責任」。



涉事卡拉OK一名工作人員則表示，店方與事件沒有直接關係，又指由於當時場面混亂，員工不敢上前，認為幫忙報警已是盡了責任。據了解，該店目前已被停業，而遇襲受傷的徐某及張女經多日治療後，周一（8月5日）已出院。