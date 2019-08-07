再批美退出中導條約　中國大使憂威脅地區安全

針對報道指美國計劃在亞洲區內部署中程導彈，中國外交部軍控司司長傅聰周二（6日）警告若報道屬實，中方勢必採取反制措施。同日中國裁軍大使李松在日內瓦裁軍談判會議全會上，對美國執意退出與俄羅斯簽訂的《中程導彈條約》表示遺憾並反對，又指美方提出與中俄進行核軍控談判，是轉移國際視線的做法。



李松表示，自美方上周正式宣布退出與俄的條約以來，美國防部高官已公開表示將尋求恢復中導研發和部署，這種無視國際承諾，奉行單邊主義的消極舉動，真實目的是自我鬆綁，謀求單方面軍事和戰略優勢。李松又指美方不負責任的舉措，將嚴重影響全球戰略平衡與穩定，加劇國際關係緊張，威脅有關地區和平與安全。



就美方提出所謂與中俄進行多邊核軍控談判問題，李松表明中國無意也不會參加。他強調中國自衞防禦的核戰略完全透明，中國的核武庫規模極為有限，從不對國際和平與安全構成威脅。中國過去、現在和將來都不會與任何國家進行核軍備競賽。



他又呼籲國際社會認清美國退出《中程導彈條約》的嚴重後果，防止美國以任何藉口推脫自身在核裁軍方面的特殊優先責任，敦促美方保持克制，不要採取損害別國安全利益的舉動，支持並鼓勵美國與俄羅斯圍繞戰略安全和雙邊核裁軍問題保持對話，就核裁軍條約履約問題的分歧，通過對話談判尋求解決。