證曾與柯文哲見面　王金平避談與郭台銘合作

台灣將於明年舉行總統選舉，兩大政黨國民黨及民進黨均已選出代表參選，惟外界更關注由柯文哲創立的台灣民眾黨，會否與鴻海集團前董事長郭台銘，以及前立法院長王金平組成政壇第三勢力。王周三（7日）證實曾與柯文哲見面，更談到選情問題，又表示自己沒有需要與韓國瑜見會。



台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨周二（6日）正式成立，郭台銘及王金平均送花籃祝賀，引發外間猜測3人結盟的可能。王表示，周一（5日）曾與柯見面，氣氛愉快且真誠，被追問會以甚麼形式參選，王僅稱「看緣分」，並稱是否與郭、柯結盟則說不清楚。另記者問黨主席吳敦義至今無法與郭聯絡，王表示：「現在才擔心，是不是有點慢了。」



台北市長柯文哲周三未正面回應近日是否與郭台銘見面，又指報道內容「3分真7分假」，但不願交代哪些部分是真。至於有台媒報道郭台銘曾向柯開出參選條件，2人甚至考慮一起提出立委參選人名單，柯笑稱：「實在是政治科幻小說。」



正當國民黨一方鬧出黨內分裂之際，台南市長黃偉哲表示，民進黨黨內整合超越對手，並指競逐連任的蔡英文已透過中間接觸前行政院長賴清德，2人已有相當程度共識和默契，甚至會在數星期內見面。