工業石灰漂牛肚　流入深圳至少21間火鍋店

內媒近日暗訪深圳屠宰場，發現有員工利用工業用的生石灰將牛肚漂白，有關食材更流入市面21間餐廳，當中包括不少火鍋店。雖然目前未有數據顯示已出售的牛肚涉及多少，但事件經已令外界再度質疑內地食安問題。



涉事的光明農牧美益肉業屠宰場，近日被揭有職員用生石灰，為牛肚漂白，期間更用腳踩踏攪拌。事件曝光後，執法人員上門巡查，起出少量相信是漂白用的石灰粉。記者發現，該屠場事後將「加料」牛肚送到深圳多間連鎖火鍋店，遍及南山、福田等地。深圳市場監督管理局周一（5日）晚，隨即對62間火鍋店作突擊檢查，當中21間涉違法經營，並查封其中一間。



檢方行動中共起出逾117公斤問題牛肚，另巡查多間宰場，惟未有發現。針對涉事的光明農牧美益肉業屠宰場，局方為保次日市面有足夠的牛肉供應，讓屠場在特定條件下繼續宰牛。此外深圳市監局將對屠宰場進一步作監管，同時對火鍋店的牛肚進開全面調查。



據悉，生石灰在內地可分為食用級和工業級，事件中使用的工業級已被禁止使用在食品當中。若人體不幸吸收，有機會會導致慢性中毒，損害神經系統、消化系統、泌尿系統等。至於食用級生石灰經已去除各類雜質，可作為食品助劑使用。